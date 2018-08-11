Fabri ilk maçında kaybetti!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, ilk maçında konuk ettiği Crystal Palace'a 2-0 yenildi. Fabri ilk 11'de başladığı mücadelede başarılı kurtarışları yapsa da kalesinde 2 gol görmesine engel olmadı. Crystal Palace'ın galibiyet gollerini Jeffrey Schlupp ve Wilfried Zaha kaydetti.