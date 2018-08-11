Fabri ilk maçında kaybetti! – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Fabri ilk maçında kaybetti!

    Fabri ilk maçında kaybetti!

    'tan Fulham'a transfer olan Uruguaylı kaleci Fabri ilk maçından yenik ayrıldı.

    'in yeni ekiplerinden Fulham, ilk maçında konuk ettiği 'a 2-0 yenildi. Fabri ilk 11'de başladığı mücadelede başarılı kurtarışları yapsa da kalesinde 2 gol görmesine engel olmadı. Crystal Palace'ın galibiyet gollerini Jeffrey Schlupp ve Wilfried Zaha kaydetti.

    1. 11.8.2018 19:27
    2. Güncelleme: 11.8.2018 19:49
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