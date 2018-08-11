Fabri ilk maçında kaybetti!
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Uruguaylı kaleci Fabri ilk maçından yenik ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, ilk maçında konuk ettiği Crystal Palace'a 2-0 yenildi. Fabri ilk 11'de başladığı mücadelede başarılı kurtarışları yapsa da kalesinde 2 gol görmesine engel olmadı. Crystal Palace'ın galibiyet gollerini Jeffrey Schlupp ve Wilfried Zaha kaydetti.
- 11.8.2018 19:27
- Güncelleme: 11.8.2018 19:49
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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