Chelsea'den sezona 3 gollü başlangıç
İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Chelsea, deplasmanda Huddersfield Town'ı 3-0 mağlup etti.
Londra ekibi, İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde ligdeki ilk maçında Huddersfield Town'a konuk oldu.
Chelsea, 34. dakikada N'Golo Kante, 45. dakikada penaltıdan yeni transferi Jorginho ve 80. dakikada Pedro'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
- 11.8.2018 19:47
- Güncelleme: 11.8.2018 20:39
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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