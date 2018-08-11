Chelsea'den sezona 3 gollü başlangıç – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'den sezona 3 gollü başlangıç

    Chelsea'den sezona 3 gollü başlangıç

    'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında , deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti.

    ekibi, İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde ligdeki ilk maçında 'a konuk oldu.

    , 34. dakikada N'Golo Kante, 45. dakikada penaltıdan yeni transferi Jorginho ve 80. dakikada Pedro'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    1. 11.8.2018 19:47
    2. Güncelleme: 11.8.2018 20:39
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