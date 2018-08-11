Everton ilk maçında berabere kaldı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ilk maçında berabere kaldı

    Everton ilk maçında berabere kaldı

    'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

    Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip , yeni transferi Brezilyalı Richarlison'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Everton'da Phil Jagielka, rakibine yaptığı sert faulün ardından 41. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran , 44. dakikada Ruben Neves ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Everton'da bir kez daha sahneye çıkan Richarlison, 67. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Wolverhampton Wanderers ise 80 dakikada Raul Jimenez ile fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 eşitlikle noktalandı.

    82 dakika boyunca sahada kalan ve yerini 'ye bırakan milli futbolcu , Richarlison'un ikinci golüne yaptığı asistle skora katkı sağladı.



    1. 11.8.2018 21:31
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