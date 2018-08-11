Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maç Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ERDOĞAN MAÇI İZLEDİ

Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı izledi.



Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.



Erdoğan, karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odalarını ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Çaykur Rizespor'un geliştirdiği atakta, sağ kanattan Samudio'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Trezeguet'nin ara pasında, sol çaprazdan ceza sahasına Diegne'nin bekletmeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından İlhan Depe'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Diegne tamamlamak istedi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

33. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Vedat Muriç'in ara pasında Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 üstün kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Samudio'nun altı pasın dışarısına çıkardığı topu Robin Yalçın kaleye gönderdi. Kaleci Ramazan'a da çarpan top filelerle buluştu. 2-0

75. dakikada Orhan Ovacıklı'nın Abdul Khalili'ye ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi. 2-1

82. dakikada Kasımpaşa'da oyuna ikinci yarı giren Tarkan, Özgür Çek'in pasını gole çevirerek maçta eşitliği sağladı. 2-2

90+1. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdul Khalili'nin doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu. 2-3



Stat: Çaykur Didi

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Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Tarık Ongur xxx, Alparslan Dedeş xxx



Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet xx, Saadane xx, Jakub xx, Orhan xx, Ali xx, Robin xxx, Musa xx (Abdullah dk. 83 ?), Samudio xxx, Umar xx (Süleyman dk. 75 x), Vedat xxx



Yedekler: Samir, Fink, Talbi, Jach, Traore, Koray, Oğulcan, Mustafa



Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez



Kasımpaşa: Ramazan xx, Youssef xxx, Sadıku xx, Hassan xx, Mbaye xxx, Eduok x (Özgür dk. 59 x), Khalili xxx (Hakan dk. 90+2 ?), İlhan x (Tarkan dk. 64 xx), Veigneau xx, Veysel xx, Popov xx



Yedekler: Eray, Murat, Hasan, Mustafa, Onur, Uğurcan



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Samudio (dk. 34), Robin Yalçın (dk. 54) (Çaykur Rizespor), Mbaye (dk. 75 pen.), Tarkan (dk. 81), Abdul Khalili (dk. 90) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Saadane, Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor), Tarkan (Kasımpaşa)