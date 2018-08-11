Kasımpaşa'dan Çaykur Rizespor karşısında müthiş geri dönüş! – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'dan karşısında müthiş geri dönüş!

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'dan <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a> karşısında müthiş geri dönüş!

    ’in 1. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Maç ’nın 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

    'in 1. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Maç 'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    ERDOĞAN MAÇI İZLEDİ
    Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı , karşılaşmayı izledi.

    Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

    Erdoğan, karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odalarını ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    8. dakikada 'un geliştirdiği atakta, sağ kanattan Samudio'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen 'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

    16. dakikada Trezeguet'nin ara pasında, sol çaprazdan ceza sahasına Diegne'nin bekletmeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

    28. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından İlhan Depe'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Diegne tamamlamak istedi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

    33. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 'in ara pasında Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0.

    Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 üstün kapattı.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
    54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Samudio'nun altı pasın dışarısına çıkardığı topu kaleye gönderdi. Kaleci Ramazan'a da çarpan top filelerle buluştu. 2-0
    75. dakikada Orhan Ovacıklı'nın 'ye ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi. 2-1
    82. dakikada Kasımpaşa'da oyuna ikinci yarı giren , Özgür Çek'in pasını gole çevirerek maçta eşitliği sağladı. 2-2
    90+1. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan 'nin doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu. 2-3

    Stat: Çaykur Didi
    ?
    Hakemler: xxx, Tarık Ongur xxx, Alparslan Dedeş xxx

    Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet xx, Saadane xx, Jakub xx, Orhan xx, Ali xx, Robin xxx, Musa xx (Abdullah dk. 83 ?), Samudio xxx, Umar xx (Süleyman dk. 75 x), Vedat xxx

    Yedekler: Samir, Fink, Talbi, Jach, Traore, Koray, Oğulcan, Mustafa

    : İbrahim Üzülmez

    Kasımpaşa: Ramazan xx, Youssef xxx, Sadıku xx, Hassan xx, Mbaye xxx, Eduok x (Özgür dk. 59 x), Khalili xxx (Hakan dk. 90+2 ?), İlhan x ( dk. 64 xx), Veigneau xx, Veysel xx, Popov xx

    Yedekler: Eray, Murat, Hasan, Mustafa, Onur, Uğurcan

    : Kemal Özdeş

    Goller: Samudio (dk. 34), (dk. 54) (Çaykur Rizespor), Mbaye (dk. 75 pen.), Tarkan (dk. 81), Abdul Khalili (dk. 90) (Kasımpaşa)

    Sarı kartlar: Saadane, Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor), Tarkan (Kasımpaşa)

    1. 11.8.2018 21:44
    2. Güncelleme: 11.8.2018 21:44
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