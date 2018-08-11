Dev avcıları! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Dev avcıları!

    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:42:13 Güncelleme: 11:07:05
    Dev avcıları!
    • 1
    • 16
    Dev avcıları!

    Premier Lig'de 'Big Six' olarak da bilinen Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Hotspur'a son 5 sezonda en fazla gol atan futbolcuları sizin için derledik.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dev avcıları!
    • 2
    • 16
    Dev avcıları!

    Romelu Lukaku
    Takım: Everton&Manchester United
    Attığı Gol: 6

    Dev avcıları!
    • 3
    • 16
    Dev avcıları!

    Jonathan Walters
    Takım: Stoke City&Burnley
    Attığı Gol: 6

    Dev avcıları!
    • 4
    • 16
    Dev avcıları!

    Mesut Özil
    Takım:     Arsenal
    Attığı Gol: 6

    Dev avcıları!
    • 5
    • 16
    Dev avcıları!

    Kevin De Bruyne
    Takım    : Manchester City
    Attığı Gol: 7

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