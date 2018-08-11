Dev avcıları!

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Premier Lig'de 'Big Six' olarak da bilinen Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Hotspur'a son 5 sezonda en fazla gol atan futbolcuları sizin için derledik.
Romelu Lukaku
Takım: Everton&Manchester United
Attığı Gol: 6
Jonathan Walters
Takım: Stoke City&Burnley
Attığı Gol: 6
Mesut Özil
Takım: Arsenal
Attığı Gol: 6
Kevin De Bruyne
Takım: Manchester City
Attığı Gol: 7