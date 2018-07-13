Chelsea, Conte ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    , Conte ile yollarını ayırdı

    Chelsea, Conte ile yollarını ayırdı

    , İtalyan teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    ekiplerinden 'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Maviler'de 2016-2017 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğu ve bu sezon da İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandıran İtalyan çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. 49 yaşındaki teknik adam, 742 gün görevde kaldığı Chelsea'de 106 maçta 70 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

    İngilizlerin takımın başına bir başka İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'yi getireceği konuşuluyor.
    1. 13.7.2018 12:49
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