Arsenal, Guendouzi'yi transfer etti – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    , Guendouzi'yi etti

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>, Guendouzi'yi <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    ekibi , 'nın Lorient takımından 'yi kadrosuna kattı.

    Kulübü, 19 yaşındaki Fransız futbolcu Guendouzi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    İngiltere basınında, transferin 8 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

    Saint-Germain'in altyapısından yetişen Guendouzi, 2016'da Lorient'a olmuştu.

    Orta sahada görev yapan Guendouzi, geçen sezon Lorient'da 21 maçta forma giydi.

    1. 11.7.2018 13:51
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