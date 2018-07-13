Xherdan Shaqiri Liverpool'da! – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    <a href="/index/xherdan-shaqiri?id=036c2dc4-aac3-4c1f-942a-06e070ab7975" class="" rel="tag">Xherdan Shaqiri</a> <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>'da!

    ekiplerinden , 'yi 'den etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Shaqiri'nin, serbest kalma bedeli 13,5 milyon sterlin karşılığında 'den edildiği ve 26 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

    asıllı İsviçreli yıldız futbolcu, 'da gelecek sezon 23 numaralı formayı giyecek.

    İsviçre 'nda 74 maçta forma giyen , geçen sezon 'de ise 36 lig maçında 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.


    1. 14.7.2018 00:08
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