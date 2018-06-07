İlkay: Eleştirileri hâlâ içime sindiremiyorum – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    İlkay: Eleştirileri hâlâ içime sindiremiyorum

    İlkay: Eleştirileri hâlâ içime sindiremiyorum
    'ın ziyareti sırasında bir araya geldiği , ve 'a yapılan eleştiriler hakaret sınırına varmıştı.

    Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren , "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü 'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

    Türk yanının ağır bastığının da altını çizen İlkay, özellikle küfüre varan söylemleri içine sindiremediğini vurguladı.
    1. 7.6.2018
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