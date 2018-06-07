İlkay: Eleştirileri hâlâ içime sindiremiyorum
Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.
Türk yanının ağır bastığının da altını çizen İlkay, özellikle küfüre varan söylemleri içine sindiremediğini vurguladı.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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