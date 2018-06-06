Manchester United'a 19 yaşında sağ bek – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'a 19 yaşında sağ bek

    Manchester United'a 19 yaşında sağ bek

    takımlarından , 19 yaşındaki sağ bek 'u Portekiz ekibi Porto'dan etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre savunma oyuncusu 'un transferi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Portekiz 21 Yaş Altı 'nda da oynayan Dalot, ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    19 yaşındaki futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, 'ın Dalot için Porto'ya 19 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.

    Dalot, Manchester United'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den sonra yaz döneminde kadrosuna kattığı 2. futbolcu oldu.

    1. 6.6.2018 17:18
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