Manchester United'a 19 yaşında sağ bek
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 19 yaşındaki sağ bek Diogo Dalot'u Portekiz ekibi Porto'dan transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre savunma oyuncusu Diogo Dalot'un transferi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Dalot, Manchester United ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
19 yaşındaki futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Manchester United'ın Dalot için Porto'ya 19 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.
Dalot, Manchester United'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 2. futbolcu oldu.
- 6.6.2018 17:18
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Manchester United'a 19 yaşında sağ bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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