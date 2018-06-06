Premier Lig'in devleri Mahrez için karşı karşıya – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'in devleri Mahrez için karşı karşıya

    Premier Lig'in devleri Mahrez için karşı karşıya

    İngiltere ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in adı birçok kulüple anılıyor.

    Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde ile yakınlaşması üzerine kulübü Leicester City ile sorunlar yaşayan Cezayirli oyuncu, bu kez Liverpool'un patronu Jürgen Klopp'un gözdesi oldu. Devre arasında da tecrübeli teknik adamın ilgilendiği söylentileri olan Mahrez için iki İngiliz kulübü yeniden karşı karşıya gelecek.

    Ocak ayında Philippe Coutinho'nun Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından arayışa geçen Klopp, kulübünün 25 yaşındaki yıldızı Mahrez için harekete geçmesini istedi.

    ?MAHREZ'İN GÖNLÜ MANCHESTER CITY'DEN YANA
    Bu sezon 'de Leicester City forması ile çıktığı 36 maçta takımına 12 gol 11 asistlik katkı sağlayan Riyad Mahrez'in gönlünün ise Manchester City'den yana olduğu belirtildi. Cezayirli oyuncunun Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile çalışma istediği iddia edildi.

    1. 6.6.2018 16:44
    2. Güncelleme: 6.6.2018 17:32
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