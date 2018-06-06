Premier Lig'in devleri Mahrez için karşı karşıya
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in adı birçok kulüple anılıyor.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Manchester City ile yakınlaşması üzerine kulübü Leicester City ile sorunlar yaşayan Cezayirli oyuncu, bu kez Liverpool'un patronu Jürgen Klopp'un gözdesi oldu. Devre arasında da tecrübeli teknik adamın ilgilendiği söylentileri olan Mahrez için iki İngiliz kulübü yeniden karşı karşıya gelecek.
Ocak ayında Philippe Coutinho'nun Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından arayışa geçen Klopp, kulübünün 25 yaşındaki yıldızı Mahrez için harekete geçmesini istedi.
?MAHREZ'İN GÖNLÜ MANCHESTER CITY'DEN YANA
Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile çıktığı 36 maçta takımına 12 gol 11 asistlik katkı sağlayan Riyad Mahrez'in gönlünün ise Manchester City'den yana olduğu belirtildi. Cezayirli oyuncunun Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile çalışma istediği iddia edildi.
- 6.6.2018 16:44
- Güncelleme: 6.6.2018 17:32
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Premier Lig'in devleri Mahrez için karşı karşıya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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