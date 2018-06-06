Uzun süredir Juventus'un gündeminde yer alan Emre Can imzayı attı. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman yıldız, İtalyan ekibiyle 4 senelik anlaşma yaptı. Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 Dünya Kupası öncesi taraflar el sıkışırken, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık net 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Emre Can'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı başaran Juventus'un yeni bir bomba daha patlatmak istediği belirtildi. Çizme temsilcisinin, geçtiğimiz haftalarda Alman ekibi Bayern Münih'te mutlu olmadığı iddia edilen yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yle temasa geçtiği ifade edildi. Juventus'un Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı golcü için 70 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.