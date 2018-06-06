Emre Can Juventus’ta – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Emre Can ’ta

    Emre Can <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a>’ta

    Liveerpool ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, uzun süredir temas halinde olduğu İtalyan ekibiyle 4 senelik sözleşme imzaladığı açıklandı

    Uzun süredir 'un gündeminde yer alan Emre Can imzayı attı. ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman yıldız, İtalyan ekibiyle 4 senelik anlaşma yaptı. 'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 Dünya Kupası öncesi taraflar el sıkışırken, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık net 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Emre Can'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı başaran 'un yeni bir bomba daha patlatmak istediği belirtildi. Çizme temsilcisinin, geçtiğimiz haftalarda Alman ekibi 'te mutlu olmadığı iddia edilen yıldız futbolcu 'yle temasa geçtiği ifade edildi. Juventus'un Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı golcü için 70 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.

    1. 6.6.2018
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