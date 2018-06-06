Emre Can Juventus’ta
Liveerpool ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, uzun süredir temas halinde olduğu İtalyan ekibiyle 4 senelik sözleşme imzaladığı açıklandı
Uzun süredir Juventus'un gündeminde yer alan Emre Can imzayı attı. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman yıldız, İtalyan ekibiyle 4 senelik anlaşma yaptı. Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 Dünya Kupası öncesi taraflar el sıkışırken, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık net 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Emre Can'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı başaran Juventus'un yeni bir bomba daha patlatmak istediği belirtildi. Çizme temsilcisinin, geçtiğimiz haftalarda Alman ekibi Bayern Münih'te mutlu olmadığı iddia edilen yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yle temasa geçtiği ifade edildi. Juventus'un Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı golcü için 70 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Emre Can Juventus’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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