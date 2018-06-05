Fred, Manchester United'da! Bonservis bedeli... – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Fred, 'da! Bonservis bedeli...

    Fred, Manchester United'da! Bonservis bedeli...

    temsilcisi , Brezilyalı futbolcu Fred'in bonservis bedeli konusunda ile anlaştı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brezilyalı futbolcu Fred'in bonservis bedeli konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, uzun süreli görüşmelerin ardından Fred'in bonservisi konusunda temsilcisi ile anlaşıldığı ve Brezilyalı 25 yaşındaki oyuncunun forması giyeceği belirtildi.

    basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Fred'in bonservisi için Shakhtar Donetsk'e 52 milyon sterlin (320 milyon lira) ödeyecek.

    Shakhtar Donetsk formasıyla 5 sezonda 155 maçta 15 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Fred, 'nda ise 7 maça çıktı.

    1. 5.6.2018 18:54
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