Fred, Manchester United'da! Bonservis bedeli...
İngiltere temsilcisi Manchester United, Brezilyalı futbolcu Fred'in bonservis bedeli konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaştı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brezilyalı futbolcu Fred'in bonservis bedeli konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, uzun süreli görüşmelerin ardından Fred'in bonservisi konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşıldığı ve Brezilyalı 25 yaşındaki oyuncunun Manchester United forması giyeceği belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Fred'in bonservisi için Shakhtar Donetsk'e 52 milyon sterlin (320 milyon lira) ödeyecek.
Shakhtar Donetsk formasıyla 5 sezonda 155 maçta 15 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Fred, Brezilya Milli Takımı'nda ise 7 maça çıktı.
- 5.6.2018 18:54
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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