Sunderland'dan Jeremain Lens açıklaması, transferi duyurdu
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Sunderland transferini açıkladı

    Sunderland <a href="/index/jeremain-lens?id=fce803ca-354f-452c-a3bb-c7f337ec468f" class="" rel="tag">Jeremain Lens</a> transferini açıkladı

    'ın geçtiğimiz şubat ayında bonservisini aldığı Hollandalı yıldız ile ilgili Sunderland cephesinden bir açıklama geldi

    Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz şubat ayında Hollandalı futbolcunun bonservisini aldığını KAP'a bildirmişti.

    Oyuncunun eski kulübü Sunderland de bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lens'in transferinin 1 Temmuz itibarı ile resmiyete kavuşacağını duyurdu.

    2016-17 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen , geçtiğimiz sezon başında ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hollandalı yıldızın sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

    1. 7.6.2018 15:47
    2. Güncelleme: 7.6.2018 17:17
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