Sunderland Jeremain Lens transferini açıkladı
Beşiktaş'ın geçtiğimiz şubat ayında bonservisini aldığı Hollandalı yıldız Jeremain Lens ile ilgili Sunderland cephesinden bir açıklama geldi
Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz şubat ayında Hollandalı futbolcunun bonservisini aldığını KAP'a bildirmişti.
Oyuncunun eski kulübü Sunderland de bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lens'in transferinin 1 Temmuz itibarı ile resmiyete kavuşacağını duyurdu.
2016-17 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hollandalı yıldızın sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.
- 7.6.2018 15:47
- Güncelleme: 7.6.2018 17:17
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