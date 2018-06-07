Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz şubat ayında Hollandalı futbolcunun bonservisini aldığını KAP'a bildirmişti.

Oyuncunun eski kulübü Sunderland de bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lens'in transferinin 1 Temmuz itibarı ile resmiyete kavuşacağını duyurdu.

2016-17 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hollandalı yıldızın sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.