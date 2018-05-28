İngilizler Bale için yarışıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    İngilizler Bale için yarışıyor

    İngilizler Bale için yarışıyor

    ekiplerinden ve , Şampiyonlar Ligi'nde 'in, Lverpool'u geçerek kupaya uzanmasındaki en büyük etken olan 'in peşinde.

    dönemlerinde ismi sürekli ile anılan 'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.

    İngiliz Express Sport'un haberine göre, Manchester United'ın , ve Paris St Germain'in Bale'i kadrolarında görmek istediğini iddia etti. Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü 'da, şartların uygun olması halinde Bale'in transferine onay verebilir.

    Bale'in Manchester'a transferinden 80 milyon Sterlin gelir elde etmeyi planlayan , eski Barselonalı için 'in kapısını çalacak.

    Bale'in menajeri Jonathan Barnett'in de Real Madrid Başkanı Florentine Perez ile görüşerek Bale'in geleceğini planlamak istiyor.

    1. 28.5.2018 13:47
    2. Güncelleme: 28.5.2018 13:50
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