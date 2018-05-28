İngilizler Bale için yarışıyor

Transfer dönemlerinde ismi sürekli Manchester United ile anılan Gareth Bale'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.



İngiliz Express Sport'un haberine göre, Manchester United'ın Chelsea, Bayern Münih ve Paris St Germain'in Bale'i kadrolarında görmek istediğini iddia etti. Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'da, şartların uygun olması halinde Bale'in transferine onay verebilir.



Bale'in Manchester'a transferinden 80 milyon Sterlin gelir elde etmeyi planlayan Real Madrid, eski Barselonalı Neymar için Paris Saint Germain'in kapısını çalacak.



Bale'in menajeri Jonathan Barnett'in de Real Madrid Başkanı Florentine Perez ile görüşerek Bale'in geleceğini planlamak istiyor.