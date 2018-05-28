Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'a – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    yeniden 'a

    <a href="/index/cristiano-ronaldo?id=9580ced5-fb72-4b2d-a6be-a084c90e5800" class="" rel="tag">Cristiano Ronaldo</a> yeniden <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a>'a

    'in Portekizli yıldızı , takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Eski takımı 'a dönmeyi planlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'e dönüş için 'ın teklifini kabul etti. Portekizli yıldızın daha önce United'a söz verdiğini ve bu nedenle Manchester'a gideceğini iddia etti.

    'ın teknik direktörlüğünü yapan , 3 sezon boyunca 'te ile çalıştı. Portekizliler, burada bir LaLiga, bir İspanya bir de kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca aynı ülkenin vatandaşı olan ikili, Manchester'da tekrardan aynı takımda başarı yakalamak için beraber çalışmaya yakın.

    Öte yandan Saint-Germain'in de Ronaldo'yu kadrosunda görmek istediği biliniyor.

    1. 28.5.2018 13:49
    2. Güncelleme: 28.5.2018 13:50
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