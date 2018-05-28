Liverpool'da Karius'un yerine Alisson – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'da Karius'un yerine Alisson

    Liverpool'da Karius'un yerine Alisson

    Şampiyonlar Ligi finalinde 'e kaybederek büyük üzüntü yaşayan 'da 'un performansı büyük eleştirileri topladı ve gözler yeni bir kaleci transferine çevrildi. Liverpool'da en büyük kaleci adayı ise Roma'nın file bekçisi .

    , Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde önce Muhammed Salah'ın sakatlığı, sonrasında da Karius'un hatalarıyla büyük üzüntü yaşadı. 'un gösterdiği performansla birlikte yeni sezon çalışmalarında Liverpool'un ilk hedefi kaleci transferi olacak.

    İngiliz medyasında da Liverpool'un kaleci arayışı içinde olduğuna vurgu yapıldı. Guardian ve Telegraph'ın haberine göre göre teknik direktör Jurgen Klopp, transfer öneminde önceliği 1 numaralı transfere verdi. Simon Mignolet'den de istenileni alamayan Klopp, yaz dönemindeki ilk imzasıyla kaleyi sağalama almak istiyor.

    Liverpool'un transferindeki en büyük rakibi ise Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiği . Roma'nın 25 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, 'nın Internacional takımından 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Ülkesinin milli takım formasını 'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da giyecek olan Alisson için bu yaz birçok kulüp Roma'nın kapasını çalacak.

    1. 28.5.2018 13:46
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