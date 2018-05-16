Cenk Tosun'un hocası Sam Allardyce takımdan gönderildi

Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton, 2017 yılının Kasım ayında takımın başına getirilen kurt teknik adam Sam Allardyce'ın görevine son verildiğini resmen açıkladı.

Everton kulübünün yeni yönetim kurulu başkanı olması beklenen Denise Barrett-Baxendale'ın yayınladığı açıklamada "Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve Bay Moshiri adına sayın Sam Allardyce'a geçtiğimiz 7 ay boyunca kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Everton'ın resmi twitter hesabından paylaşılan görselde "Everton futbol kulübü, Sam Allardyce'ın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını resmen duyurur" denildi..

İngiliz basınında çıkan haberlerde ise, kulübün % 49.9'luk hisselerinin sahibi olan İranlı iş adamı Farhad Moshiri'nin kararı sonrası Allardyce'ın gönderildiği, bunn başlıca sebebi olarak ise tecrübeli teknik adamın taraftarlarla arasının düzelmediği ve sürekli protesto edildiği yazıldı.

Hatırlanacağı üzere Allardyce, Premier Lig'de West Ham United ile oynadıkları ve 3-1 mağlup oldukları karşılaşmada takımı 1-0 gerideyken Cenk Tosun'u oyundan çıkarmış, bu hamlesi sonrası Everton taraftarlarından "Sam, defol!" şeklinde ağır bir tepki görmüştü.





