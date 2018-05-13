Mohammed Salah'tan Premier Lig rekoru
Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu oldu.
Şampiyonun önceki haftalarda belli olduğu Premier Lig'de 38. ve son maçlar oynandı.
Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 4-0 yendi ve 2017-18 sezonunu 4. sırada bitirerek Manchester City, Manchester United ve Tottenham'dan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
26. dakikada gol perdesini açan Liverpool'dan Muhammed Salah, bu sezon 32. kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusu böylece 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Salah; Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Newcastle United deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan geçen sezonun şampiyonu Chelsea ise ilk 4'ün dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.
-
- 13.5.2018 20:07
-
Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
-
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
-
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Mohammed Salah'tan Premier Lig rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.