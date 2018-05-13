Mohammed Salah'tan Premier Lig rekoru – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Mohammed Salah'tan rekoru

    Mohammed Salah'tan Premier Lig rekoru

    Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren bir İngiltere sezonunda en fazla gol atan futbolcu oldu.

    Şampiyonun önceki haftalarda belli olduğu 'de 38. ve son maçlar oynandı.

    Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 4-0 yendi ve 2017-18 sezonunu 4. sırada bitirerek , ve Tottenham'dan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

    26. dakikada gol perdesini açan Liverpool'dan Muhammed Salah, bu sezon 32. kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusu böylece 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Salah; Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

    Newcastle United deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan geçen sezonun şampiyonu Chelsea ise ilk 4'ün dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.


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    1. 13.5.2018 20:07
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