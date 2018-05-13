Mohammed Salah'tan Premier Lig rekoru

Şampiyonun önceki haftalarda belli olduğu Premier Lig'de 38. ve son maçlar oynandı.

Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 4-0 yendi ve 2017-18 sezonunu 4. sırada bitirerek Manchester City, Manchester United ve Tottenham'dan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

26. dakikada gol perdesini açan Liverpool'dan Muhammed Salah, bu sezon 32. kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusu böylece 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Salah; Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Newcastle United deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan geçen sezonun şampiyonu Chelsea ise ilk 4'ün dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.



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