Ibrahimovic için flaş transfer iddiası – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Ibrahimovic için flaş iddiası

    Ibrahimovic için flaş transfer iddiası

    LA Galaxy'ye olan Ibrahimovic'in, 'e gitmeden önce dev bir teklifi geri çevirdiği öne sürüldü

    'dan ayrılarak ekibi LA Galaxy'ye olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili dev bir iddia ortaya atıldı.

    'ın haberine göre İsveçli yıldız futbolcu, MLS'e gitmeden önce 'den teklif aldı. Futbolcuların yıllık ücretlerine ve bonservislerine astronomik paralar ödeyen Çin kulüpleri, Ibrahimovic'i de renklerine bağlamak istedi.

    İddiaya göre bir Çin kulübü, İsveçli oyuncuya teklif ettiği sözleşmede 100 milyon dolar'ı gözden çıkarttı. Ancak Zlatan Ibrahimovic, kendisine önerilen 100 milyon dolar'ı geri çevirerek MLS'in yolunu tuttu.

    LA Galaxy ile 2 yıllık anlaşma yapan Ibrahimovic'in ABD'de 3 milyon dolar kazanması bekleniyor.

    Daha önce ve gibi isimlerin de formasını giydiği LA Galaxy'de çıktığı ilk maçta adeta şov yapan Ibrahimovic, oyuna sonradan girmesine rağmen iki gol kaydederek tüm gözleri yine üzerine çekti.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:35
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