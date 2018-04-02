Eski öğrencisi, Pep'in sırrını açıkladı!
Nac Breda'da kiralık olarak bulunan Manchester City'nin oyuncusu Thierry Ambrose, Guardiola'nın antrenman sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.
"Pep için olay topa sahip olmak ve daha fazla sahip olmaktır" diyen Fransız oyuncu, antrenmanlarda kimi zaman çok uzun süreler boyunca bu konunun üzerine çalıştıklarını belirtti. "Biri antrenmanda basit bir top kaybı yaptığında, Pep hemen antrenmanı durdurur. 10 dakika boyunca pasın nasıl olması gerektiği hakkında konuşur. 10 dakikalık bu aradan sonra bir daha asla top kaybı yapmak istemezsiniz" şeklinde konuştu.
11 kişinin geriden oyun kurarak hep birlikte hareket etmesinin çok keyifli bir futbol olduğunu söyleyen Ambrose, İspanyol hocanın göreve geldikten sonra bütün altyapı takımlarının sistemini değiştirdiğini ve artık bütün takımların A takımın sistemiyle antrenman yaptığını açıkladı.
fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:58
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 8
Yorum
rte pirim mirim vermeyin. kaç puan kazandılarda pirim alacaklar. puan kaybediliyor dirar,soldado,topal,souza,ismail hiç pirimi hak etmiyor fos
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Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..
Toplam 2
Yorum
Şike var Akçaabat sebat nası TS alt yapısını oluşturuyorsa TS de GS nin alt yapısıdıı alt yapısı görevini yapıyor bu durumda burak maçı ikram eti GS
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
serr her takım için geçerli başarı olursa taraftar gidiyor değilse gitmiyor. bu ka basit
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