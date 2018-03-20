Evertonlılar Cenk'in babasını trübünde yakaladı!

Geçtiğimiz hafta oynanan Stoke City maçında takımının 2 golünü birden atarak 3 puanı getiren Cenk'e maç sonunda yapılan tezahürat da kameralara yansımıştı.

Ancak bu ilgiden nasibini alan bir kişi daha var. O da Cenk'in bütün maçlarını trübünden takip eden babası Şenol Tosun. Şenol Bey'in Cenk'in babası olduğunu anlayan Everton taraftarları onunla fotoğraflar çekilerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptılar.

Everton taraftarı fotoğrafın altına da 'Galibiyeti, golleri atan futbolcunun babasıyla kutlamak pek sık rastlanan bir şey değil' yazdı.

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