Evertonlılar Cenk'in babasını trübünde yakaladı!
Son 3 maçında 4 gol atan Milli yıldızımızın popülerliği gittikçe artıyor.
Geçtiğimiz hafta oynanan Stoke City maçında takımının 2 golünü birden atarak 3 puanı getiren Cenk'e maç sonunda yapılan tezahürat da kameralara yansımıştı.
Ancak bu ilgiden nasibini alan bir kişi daha var. O da Cenk'in bütün maçlarını trübünden takip eden babası Şenol Tosun. Şenol Bey'in Cenk'in babası olduğunu anlayan Everton taraftarları onunla fotoğraflar çekilerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptılar.
Everton taraftarı fotoğrafın altına da 'Galibiyeti, golleri atan futbolcunun babasıyla kutlamak pek sık rastlanan bir şey değil' yazdı.
Fotomac.com.tr/ Dış haberler
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:59
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İşte yeni formalar: Resmen tanıtıldı!
Toplam 1
Yorum
koray süper olmuş. neydi o turkauz felan. kırmızı beyaz işte on numara olmuş.
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Ndiaye, zirve derken dibe vurdu
Toplam 2
Yorum
Meth premier lig güzel kabul ama şampiyonlar ligi daha güzel :) orda cl ye gitme şansı sıfır.stoke anca uefaya gider en iyi sezonunda.
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Mariano, Terim’i kızdırdı
Toplam 3
Yorum
Meth bu adama noldu anlamadım fırtına gibiydi bir anda kayboldu performans olarak.
Evertonlılar Cenk'in babasını trübünde yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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