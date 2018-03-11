Mesut Özil'den Premier Lig rekoru
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Mesut, 141 maçta 50. asistini yaptı ve Premier Lig rekoru kırdı. Arsenal ise Premier Lig'de sahasındaki 100. gole ulaştı
Mesut Özil, Arsenal'de zaman zaman performansıyla tepki çekmesine karşın gösterişsiz ancak etkili yürüyüşüne devam ediyor. Türk asıllı Alman oyuncu, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Arsenal formasıyla 50. asistine imza atan Mesut, 141 maçta bu istatistiğe imza attı ve Premier Lig'de en kısa sürede bu sayıya ulaşan isim oldu. Bu alandaki bir önceki rekor 143 maçla Eric Cantona'ya aitti.
Mustafi'nin kaydettiği gol Arsenal için de ayrı bir önem taşıyor. Zira, bu gol Topçular'ın Premier Lig tarihinde kendi sahasındaki 1000. golü oldu. Premier Lig'de kendi sahasında en çok golü Manchester United (1066) attı. Bu iki takımı Chelsea (980), Liverpool (959) ve Tottenham (843) takip ediyor.
Kaynak: NTV Spor
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:30
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Kocaman kehanet!
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ AYKUT GELDİ VE CÜMLESİNİ SÖYLÜYORUM ! ''TÜRKİYENİN EN İYİ KADROSU FB DEDİR !'' BU LAFIN ÜZERİNE 5 TRANSFER YAPTINIZ AYIPTIR !
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Haydar Futbol bedende bitse bile kişi eğlenmek için dahi olsa maç yapar. LAKİN Arda gibi beyinde bitmişse HERŞEY BİTMİŞTİR. Futbolcu değildir artık
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Salih koca arda geldi başakşehirin kimyasını bozdu
Mesut Özil'den Premier Lig rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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