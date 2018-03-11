Mesut Özil'den Premier Lig rekoru – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'den rekoru

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'den <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a> rekoru

    'in Türk asıllı Alman yıldızı , takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Mesut, 141 maçta 50. asistini yaptı ve rekoru kırdı. ise 'de sahasındaki 100. gole ulaştı

    , 'de zaman zaman performansıyla tepki çekmesine karşın gösterişsiz ancak etkili yürüyüşüne devam ediyor. Türk asıllı Alman oyuncu, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. formasıyla 50. asistine imza atan Mesut, 141 maçta bu istatistiğe imza attı ve 'de en kısa sürede bu sayıya ulaşan isim oldu. Bu alandaki bir önceki rekor 143 maçla Eric Cantona'ya aitti.



    Mustafi'nin kaydettiği gol Arsenal için de ayrı bir önem taşıyor. Zira, bu gol Topçular'ın tarihinde kendi sahasındaki 1000. golü oldu. Premier Lig'de kendi sahasında en çok golü (1066) attı. Bu iki takımı Chelsea (980), Liverpool (959) ve Tottenham (843) takip ediyor.

    Kaynak: NTV Spor

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:30
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