Mesut gündem oldu!

Son dönemlerde ada basını tarafından sıkça eleştirilen ve Arsenal takımının olumsuz formundan sorumlu tutulan Mesut Özil'in Milan maçı performansı göz kamaştırdı. Özellikle eski Arsenal oyuncusu olan Martin Keown tarafından ağır eleştiriler alan - Mesut'un yeterince cesareti ve azmi olmadığını, yeni gelecek menajerin ilk iş olarak Mesut'u satmak isteyebileceğini ancak kimin onu transfer etmek istediğinden emin olamadığını söylemişti. - yıldız oyuncunun performansı ada basınından takdir topladı.

Deplasmandaki Milan galibiyetinde Mesut'un başrolü oynaması şimdilik gelen eleştirilerin önünü tıkamış görünüyor.

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