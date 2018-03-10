Mesut gündem oldu!
Performansıyla yoğun eleştiri altında olan Türk asıllı Alman oyuncu Milan maçındaki üstün performansıyla eleştirilere yanıt verdi.
Son dönemlerde ada basını tarafından sıkça eleştirilen ve Arsenal takımının olumsuz formundan sorumlu tutulan Mesut Özil'in Milan maçı performansı göz kamaştırdı. Özellikle eski Arsenal oyuncusu olan Martin Keown tarafından ağır eleştiriler alan - Mesut'un yeterince cesareti ve azmi olmadığını, yeni gelecek menajerin ilk iş olarak Mesut'u satmak isteyebileceğini ancak kimin onu transfer etmek istediğinden emin olamadığını söylemişti. - yıldız oyuncunun performansı ada basınından takdir topladı.
Deplasmandaki Milan galibiyetinde Mesut'un başrolü oynaması şimdilik gelen eleştirilerin önünü tıkamış görünüyor.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:31
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Mesut gündem oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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