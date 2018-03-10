Mesut gündem oldu! – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Mesut gündem oldu!

    Mesut gündem oldu!

    Performansıyla yoğun eleştiri altında olan Türk asıllı Alman oyuncu Milan maçındaki üstün performansıyla eleştirilere yanıt verdi.

    Son dönemlerde ada basını tarafından sıkça eleştirilen ve takımının olumsuz formundan sorumlu tutulan 'in Milan maçı performansı göz kamaştırdı. Özellikle eski oyuncusu olan Martin Keown tarafından ağır eleştiriler alan - Mesut'un yeterince cesareti ve azmi olmadığını, yeni gelecek menajerin ilk iş olarak Mesut'u satmak isteyebileceğini ancak kimin onu transfer etmek istediğinden emin olamadığını söylemişti. - yıldız oyuncunun performansı ada basınından takdir topladı.

    Deplasmandaki Milan galibiyetinde Mesut'un başrolü oynaması şimdilik gelen eleştirilerin önünü tıkamış görünüyor.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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