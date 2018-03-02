Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala
Manchester City, Premier Lig’de geriye kalan 10 maçın 5’ini kazanması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Manchester temsilcisi, ligde bu hafta Pazar günü Chelsea ile evinde karşılaşacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:56
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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