Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ’den şampiyonluğa 5 kala

    Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala

    , ’de geriye kalan 10 maçın 5’ini kazanması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

    'de bu sezon üst düzey performans gösteren , lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edebilir. Manchester ekibi, ligin bitimine kalan 10 maçın 5'ni kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. 'nın yönetiminde iyi bir oyun sergileyen mavi-beyazlılar bu performanslarını şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor. Tarihinde sadece 4 kez Premier Lig'de şampiyon olan City bu şampiyonluklarını 1936-1937, 1967-1968, 2011-2012 ve 2013-2014 yıllarında kazanmıştı. 4 sezondur ligde mutlu sona ulaşamayan mavi-beyazlılar, bu sezon şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirmenin peşinde. Premier Lig'de 75 puanlar lider konumda bulunan City'i, 59 puanda Manchester United takip ediyor. Manchester City, kalan 10 müsabakanın 5'ini kazanması halinde puanını 90'a çıkartacak ve şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
    Manchester temsilcisi, ligde bu hafta Pazar günü Chelsea ile evinde karşılaşacak.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:56
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