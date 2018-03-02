Wolverhampton Premier Lig’e göz kırptı – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Wolverhampton ’e göz kırptı

    Wolverhampton <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>’e göz kırptı

    ’nin köklü kulüplerinden biri olan Wolverhampton Wanderers, Championship’te zirve yürüyüşünü sürdürerek, ’e çıkma yolunda mesafe kat etti.

    Championship'te mücadele eden Wolverhampton Wenderers, üst lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp tarihinde 4 FA Cup ve 3 kez de Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Wolves, ligde zirve serüvenini 22 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile topladığı 73 puanla sürdürüyor.
    Daha önce birçok kez ve Championship arasında iniş çıkışlar yaşayan turuncu-siyahlılar, bu sezon 34. hafta itibariyle en yakın takipçisi ile de arasında 6 puan fark bulunuyor.

    En skorer isim Jota
    Championship'te liderliğini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ada ekibinde genç futbolcu Jota, dikkat çekiyor. Sezon başında Porto'dan kiralık olarak kadroya katılan Diogo Jota, turuncu-siyahlı forma ile çıktığı 36 resmi müsabakada 13 gol kaydederek, 4 gole de doğrudan katkı verdi. 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği verimli performans ile adından sıkça söz ettiriyor.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wolverhampton ’e göz kırptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN