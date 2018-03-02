Wolverhampton Premier Lig’e göz kırptı
İngiltere’nin köklü kulüplerinden biri olan Wolverhampton Wanderers, Championship’te zirve yürüyüşünü sürdürerek, Premier Lig’e çıkma yolunda mesafe kat etti.
Daha önce birçok kez Premier Lig ve Championship arasında iniş çıkışlar yaşayan turuncu-siyahlılar, bu sezon 34. hafta itibariyle en yakın takipçisi Cardiff City ile de arasında 6 puan fark bulunuyor.
En skorer isim Jota
Championship'te liderliğini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ada ekibinde genç futbolcu Jota, dikkat çekiyor. Sezon başında Porto'dan kiralık olarak kadroya katılan Diogo Jota, turuncu-siyahlı forma ile çıktığı 36 resmi müsabakada 13 gol kaydederek, 4 gole de doğrudan katkı verdi. 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği verimli performans ile adından sıkça söz ettiriyor.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:11
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
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