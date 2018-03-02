Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City konuk olduğu Arsenal'i 3-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City deplasmanda Arsenal'i 3-0'lık skorla geçti.
Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Manchester City, 15. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada David Silva ve 33. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı Arsenal karşısında 3-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Manchester City müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Türk asıllı Alman futbolculardan, Arsenal'de oynayan Mesut Özil ve Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla lider Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Arsenal 45 puanla 6. sırada yer aldı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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