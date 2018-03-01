Alper Potuk'tan özür mesajı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.
Alper, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, "Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında 44. dakikada ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:25
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Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
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