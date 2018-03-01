Alper Potuk'tan özür mesajı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'tan özür mesajı

    Alper Potuk'tan özür mesajı

    yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan 'nin milli futbolcusu , karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayımladı.

    Alper, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, "Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında 44. dakikada ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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