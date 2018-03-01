Steven Pienaar futbolu bıraktı
Güney Afrika’nın yıldız futbolcularından Steven Pienaar futbolu bıraktığını açıkladı.
Everton ile efsaneleşti
Kariyerindeki en büyük sıçramayı İngiliz ekibi Everton ile gösteren Steven Pienaar, Everton formasıyla çıktığı 229 müsabakada 26 gol atıp, 48 asist yaptı. Evertonlı taraftarlar arasında kulübün en efsane oyuncuları arasında gösterilen Güney Afrikalı yıldız, bugün sosyal medyadan yayınladığı videoyla futbolu bıraktığını açıkladı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:17
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 14
Yorum
forever1903 böyle ufak takilmalar olmali, yoksa rakipligin tadi cikmaz, fazla efendilik zarar, yeterki küfür edilmesin
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 15
Yorum
Gsli Size mi kaldı bizim oyucuların parası siz gidin önce abobakarın parasını ödeyin
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 15
Yorum
bjk advers Alacağımız futbolcu Fellaini yada ona benzer özellikte futbolcular ise kaptırmamız iyi olmuş derim , varsın böylelerini hep GS KAPSIN
Steven Pienaar futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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