Steven Pienaar futbolu bıraktı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    futbolu bıraktı

    Steven Pienaar futbolu bıraktı

    ’nın yıldız futbolcularından futbolu bıraktığını açıkladı.

    Güney Afrikalı futbolcu 35 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde Borussia Dortmund, Everton, Tottenham ve Sunderland gibi takımların formasını giyen başarılı kanat oyuncusu son olarak ekibi Bidvest Wits FC'de forma giyiyordu. Güney Afrika Milli Takımı ile 62 maça çıkan Pienaar bu formayla 3 gol, 5 asistlik performans göstermişti.

    Everton ile efsaneleşti
    Kariyerindeki en büyük sıçramayı İngiliz ekibi Everton ile gösteren Steven Pienaar, Everton formasıyla çıktığı 229 müsabakada 26 gol atıp, 48 asist yaptı. Evertonlı taraftarlar arasında kulübün en efsane oyuncuları arasında gösterilen Güney Afrikalı yıldız, bugün sosyal medyadan yayınladığı videoyla futbolu bıraktığını açıkladı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:17
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