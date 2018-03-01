Cenk Tosun'a yeni hoca! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'a yeni hoca!

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'a yeni hoca!

    Everton menajeri, Sam Allardyce Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocay ayında gelip başarılı olmak zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:00
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