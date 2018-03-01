Everton menajeri, Sam Allardyce Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocay ayında gelip başarılı olmak zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı.