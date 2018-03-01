Cenk Tosun'a yeni hoca!
Everton menajeri, Sam Allardyce Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocay ayında gelip başarılı olmak zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:00
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Yorum
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taryan 20 YILDIR NERDEYMİŞ DE ŞİMDİ MİLLETİN GÖZÜNÜ BOYAYACAK HİÇ AFFETMİYORUZ ŞU 5 SENEDİR HANGİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUŞ GEÇECEK ORAYI ADAMGİBİGİTSİN
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