O kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı! Mourinho...

Portekizli çalıştırıcının maç içerisinde oyuncusuna esprili bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.



Premier Lig'de Manchester United'ın Cheslea'yi 2-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jose Mourinho'nun saha içerisine gönderdiği kağıtta taktiksel bir ifadenin yazıldığı sanılmıştı. Mouinho'nun Matic'e gönderdiği notta, sanılanın aksine esprili bir mesaj olduğu ortaya çıktı.

Karşılaşmada başarılı bir oyun sergileyen Matic, maç içerisinde Portekizli teknik adamın kendisine gönderdiği notta "3 gün izinlisin" yazılı olduğunu açıkladı.



