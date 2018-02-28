O kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı! Mourinho...
Manhcester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Chelsea maçında orta saha oyuncusu Matic'e gönderdiği not merak uyandırmıştı
Portekizli çalıştırıcının maç içerisinde oyuncusuna esprili bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Premier Lig'de Manchester United'ın Cheslea'yi 2-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jose Mourinho'nun saha içerisine gönderdiği kağıtta taktiksel bir ifadenin yazıldığı sanılmıştı. Mouinho'nun Matic'e gönderdiği notta, sanılanın aksine esprili bir mesaj olduğu ortaya çıktı.
Karşılaşmada başarılı bir oyun sergileyen Matic, maç içerisinde Portekizli teknik adamın kendisine gönderdiği notta "3 gün izinlisin" yazılı olduğunu açıkladı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:21
-
Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
-
Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
-
UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
O kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı! Mourinho... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.