O kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı! Mourinho... – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    O kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı! Mourinho...

    O kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı! Mourinho...

    Manhcester United Teknik Direktörü 'nun Chelsea maçında orta saha oyuncusu Matic'e gönderdiği not merak uyandırmıştı

    Portekizli çalıştırıcının maç içerisinde oyuncusuna esprili bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

    'de Manchester United'ın Cheslea'yi 2-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör 'nun saha içerisine gönderdiği kağıtta taktiksel bir ifadenin yazıldığı sanılmıştı. Mouinho'nun Matic'e gönderdiği notta, sanılanın aksine esprili bir mesaj olduğu ortaya çıktı.

    Karşılaşmada başarılı bir oyun sergileyen Matic, maç içerisinde Portekizli teknik adamın kendisine gönderdiği notta "3 gün izinlisin" yazılı olduğunu açıkladı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:21
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