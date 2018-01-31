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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Moura Tottenham’da

    Moura Tottenham’da
    'de forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Lucas Moura'nın yeni adresi belli oluyor. SKY Sports, İngiliz ekibi Tottenham'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu iddia etti. Transfer bedelinin ise 25 milyon pound olduğu kaydedildi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
    Etiketler:
    PSG
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