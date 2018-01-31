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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Laporte rekorla geldi

    Laporte rekorla geldi
    , İspanyol temsilcisi forması giyen 23 yaşındaki stoper Aymeric Laporte'yi 57 milyon pound'a transfer etti ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Fransız oyuncu, 2015'te 55 milyon pound ödenen Kevin de Bruyne'yi geride bıraktı. City'nin son 4 yılda defans hattına harcadığı bedel ise 333 milyon euroya ulaştı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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