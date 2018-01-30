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    30 Ocak 2018, Salı
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    , Sturridge'i kiralık gönderdi

    Liverpool, Sturridge'i kiralık gönderdi

    İngiltere ekiplerinden , 'dan İngiliz futbolcu 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki golcü futbolcunun sezon sonuna kadar 'dan kiralandığı bildirildi.

    Kariyerinde , ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Sturridge, 'de 194 maçta 74 gol kaydetti.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:03
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