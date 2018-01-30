Liverpool, Sturridge'i kiralık gönderdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Liverpool'dan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
West Bromwich Albion Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki golcü futbolcunun sezon sonuna kadar Liverpool'dan kiralandığı bildirildi.
Kariyerinde Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Sturridge, Premier Lig'de 194 maçta 74 gol kaydetti.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:03
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
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