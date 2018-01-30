Liverpool, Sturridge'i kiralık gönderdi

West Bromwich Albion Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki golcü futbolcunun sezon sonuna kadar Liverpool'dan kiralandığı bildirildi.

Kariyerinde Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Sturridge, Premier Lig'de 194 maçta 74 gol kaydetti.