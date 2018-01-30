Manchester City'e Sane'den kötü haber!
İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, ayak bileğinden sakatlanan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'nin, bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester City'nin Cardiff City'yi 2-0 yendiği İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında sakatlanan Sane'nin, sol ayak bileğindeki bağlarda hasar tespit edildi.
Joe Bennett'in sert müdahalesiyle sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun, takımını bir süre yalnız bırakacağı belirtildi.
Dönüş tarihine ilişkin bilgi paylaşılmayan Sane, Manchester City'nin bu sezonki başarısında önemli rol oynamış ve 33 maçta 11 gol ve 14 asist üretmişti.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:33
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
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