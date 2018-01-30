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    30 Ocak 2018, Salı
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    Tükürüğe 6 maç ceza

    Tükürüğe 6 maç ceza
    4. tur maçında, Wigan'dan Powell'a tükürerek kırmızı kart gören West Ham'ın defans oyuncusu , federasyon tarafından 6 maç men cezasına çarptırıldı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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