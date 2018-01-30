Aubameyang Arsenal'de
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:17
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Aubameyang Arsenal'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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