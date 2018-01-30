CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Aubameyang 'de

    Aubameyang <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'de
    Alexis Sanchez'i 'a gönderen Arsenal, yerini flaş bir isimle doldurdu. Alman basınında yer alan habere göre İngiliz devi, Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için 'la anlaşmaya vardı. Gabonlu golcünün bonservisi için bonuslar hariç 63 milyon euro ödeneceği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun da yıllık 10 milyon euro kazanacağı bildirildi. Bu transferde 'in Fransız forveti Oliver Giroud'u takasa dahil etmek isteyen Dortmund, istediğini alamayınca Chelsea'nin golcüsü Michy Batshuayi'ye yöneldi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aubameyang 'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN