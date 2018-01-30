CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sakho, Rennes’e gitti

    Sakho, Rennes’e gitti
    Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, 'ın satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği Diafra Sakho'yu kadrosuna kattı. 'ın kiralama teklifine "hayır" diyen , Rennes ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Sakho, Rennes ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakho, Rennes’e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN