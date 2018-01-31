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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    imzayı attı: BBC son dakika olarak geçti...

    Mesut Özil imzayı attı: BBC son dakika olarak geçti...

    Türk asıllı yıldız oyuncu , 'le olan sözleşmesini uzattı. BBC Sport'un son dakika haberi olarak verdiği bilgiye kadar 2021 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Mesut, haftalık 350.000 pound (Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) alacak.

    İşte BBC'nin geçtiği son dakika Mesut Özil haberi:

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:42
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