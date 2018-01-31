Mesut Özil imzayı attı: BBC son dakika olarak geçti...

Türk asıllı yıldız oyuncu Mesut Özil, Arsenal'le olan sözleşmesini uzattı. BBC Sport'un son dakika haberi olarak verdiği bilgiye kadar 2021 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Mesut, haftalık 350.000 pound (Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) alacak.



İşte BBC'nin geçtiği son dakika Mesut Özil haberi:



