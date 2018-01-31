Mesut Özil imzayı attı: BBC son dakika olarak geçti...
Türk asıllı yıldız oyuncu Mesut Özil, Arsenal'le olan sözleşmesini uzattı. BBC Sport'un son dakika haberi olarak verdiği bilgiye kadar 2021 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Mesut, haftalık 350.000 pound (Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) alacak.
İşte BBC'nin geçtiği son dakika Mesut Özil haberi:
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:42
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 5
Yorum
ged 61 bu sanırım çalımbay farkı değil burak yılmaz ın attığı mucize goller farkı..o goller olmasa halimizi düşünmek bile istemiyorum allah korusun
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
Mesut Özil imzayı attı: BBC son dakika olarak geçti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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