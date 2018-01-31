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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Giroud 'ye transfer oldu

    Giroud Chelsea'ye transfer oldu

    'in Fransız golcüsü , 'ye transfer oldu.

    İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu , Fransız santrafor 'yu 'den transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasını 69 kez giyen Giroud, kendisini 1,5 yıllığına ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    31 yaşındaki futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, Chelsea'nin transfer için Arsenal'e 18 milyon sterlin (20 milyon avro) civarı ödeme yapacağını öne sürdü.

    Giroud, 2012 yazında 12 milyon avroya transfer olduğu Arsenal'de 253 maça çıktı ve 105 gol, 41 asist üretti.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:01
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