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    14 Ocak 2018, Pazar
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    İlkay, İngiltere macerasını anlattı

    İlkay, İngiltere macerasını anlattı

    ekiplerinden forması giyen Alman futbolcu , Liverpool Jürgen Klopp'un kendisini istemesine rağmen Josep Guardiola ile çalışma fırsatı nedeniyle mavi-beyazlıları tercih ettiğini bildirdi.

    İngiliz basınına açıklamada bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu "Klopp her zaman benim futbolumu beğeniyordu. O da beni kadrosuna katmak istedi ancak Guardiola ile çalışma fırsatı karşıma çıktığı zaman 'ye gelmek istedim." ifadelerini kullandı.

    Şu anda Liverpool'un başındaki eski Klopp'un da kendi çalıştırıcısı Guardiola'nın da mükemmel teknik adamlar olduğunu belirten İlkay, "Muhteşem karaktere sahip ve çok hırslı iki isim. Onlarla çalıştığım için çok şanslıyım." değerlendirmesinde bulundu.

    Ebeveynlerinin kendilerini sokaklardan uzak tuttuğunu belirten , şunları kaydetti:

    "'da yaşadığımız yer zengin bir şehir değildi. Ailem bizi hep kötü şeylerden uzak tuttu. Sanırım bunda da başarılı oldular. Ailem hep benim iyi bir eğitim almamı istedi. Çok kültürlü bir toplulukta büyüdüm. Bugün hala en iyi arkadaşlarım Alman'dan Tunuslu'ya, Faslı'dan Polonyalı'ya birçok farklı ülkeden. Şimdi kuzenimle büyük bir evde yaşıyoruz. Sanırım bazen biraz yalnız hissediyorsun, özellikle uzaktaysan."

    Dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve 2017'nin eylül ayında tekrar top oynamaya başlayan Alman futbolcu, "Dizim 20'li yaşlardaki gibi değil tabii ki. Bu yüzden sürekli dikkat etmem lazım." diye görüş belirtti.

    Almanya'nın takımından 2016'da Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 41 maça çıkıp, 6 gol attı.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:07
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