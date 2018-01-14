İlkay, İngiltere macerasını anlattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kendisini istemesine rağmen Josep Guardiola ile çalışma fırsatı nedeniyle mavi-beyazlıları tercih ettiğini bildirdi.
İngiliz basınına açıklamada bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu "Klopp her zaman benim futbolumu beğeniyordu. O da beni kadrosuna katmak istedi ancak Guardiola ile çalışma fırsatı karşıma çıktığı zaman Manchester City'ye gelmek istedim." ifadelerini kullandı.
Şu anda Liverpool'un başındaki eski teknik direktörü Klopp'un da kendi çalıştırıcısı Guardiola'nın da mükemmel teknik adamlar olduğunu belirten İlkay, "Muhteşem karaktere sahip ve çok hırslı iki isim. Onlarla çalıştığım için çok şanslıyım." değerlendirmesinde bulundu.
Ebeveynlerinin kendilerini sokaklardan uzak tuttuğunu belirten İlkay Gündoğan, şunları kaydetti:
"Almanya'da yaşadığımız yer zengin bir şehir değildi. Ailem bizi hep kötü şeylerden uzak tuttu. Sanırım bunda da başarılı oldular. Ailem hep benim iyi bir eğitim almamı istedi. Çok kültürlü bir toplulukta büyüdüm. Bugün hala en iyi arkadaşlarım Alman'dan Tunuslu'ya, Faslı'dan Polonyalı'ya birçok farklı ülkeden. Şimdi kuzenimle büyük bir evde yaşıyoruz. Sanırım bazen biraz yalnız hissediyorsun, özellikle uzaktaysan."
Dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve 2017'nin eylül ayında tekrar top oynamaya başlayan Türk asıllı Alman futbolcu, "Dizim 20'li yaşlardaki gibi değil tabii ki. Bu yüzden sürekli dikkat etmem lazım." diye görüş belirtti.
Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2016'da Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 41 maça çıkıp, 6 gol attı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:07
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Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
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Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
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