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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    'nin tadı tuzu yok

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    , 'yi maçın son 20 dakikasını bir kişi fazla oynamasına rağmen deviremedi. ekibi üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.

    'in 23. haftasında , 'yi konuk etti. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

    Ligdeki son maçında Arsenal deplasmanında galibiyeti duraklama dakikalarında kaçıran ve 1 puana razı olan , zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı.

    maçın ilk yarısında rakibini çok zor durumlarda bırakırken, ilk 15 dakikada net şanslar yakaladı. Chelsea ise Fabregas'la bir gol şansını kullanamadı.

    Ev sahibi ekipte Gary Cahill 33. dakikada sakatlanarak yerini Andreas Christensen'e bıraktı.

    İkinci yarıda Chelsea biraz daha derli toplu görünse de Leicester City disiplinli futbolunu sürdürdü. Fakat konuk ekip Chilwell'in 63 ve 68. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla sahada 10 kişi kaldı.

    Chelsea, rakibi 10 kişi olmasına rağmen net gol fırsatları yaratamayınca müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından Chelsea puanını 47, Leicester City ise 31 yaptı.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:23
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