Chelsea'nin tadı tuzu yok
Chelsea, Leicester City'yi maçın son 20 dakikasını bir kişi fazla oynamasına rağmen deviremedi. Londra ekibi üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.
Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea, Leicester City'yi konuk etti. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Ligdeki son maçında Arsenal deplasmanında galibiyeti duraklama dakikalarında kaçıran ve 1 puana razı olan Chelsea, zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı.
Leicester City maçın ilk yarısında rakibini çok zor durumlarda bırakırken, ilk 15 dakikada net şanslar yakaladı. Chelsea ise Fabregas'la bir gol şansını kullanamadı.
Ev sahibi ekipte Gary Cahill 33. dakikada sakatlanarak yerini Andreas Christensen'e bıraktı.
İkinci yarıda Chelsea biraz daha derli toplu görünse de Leicester City disiplinli futbolunu sürdürdü. Fakat konuk ekip Chilwell'in 63 ve 68. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla sahada 10 kişi kaldı.
Chelsea, rakibi 10 kişi olmasına rağmen net gol fırsatları yaratamayınca müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 47, Leicester City ise 31 yaptı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:23
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Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
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