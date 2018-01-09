Cenk daha sahaya çıkmadan...

Everton'ın bonuslar hariç 22 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun için heyecan her geçen gün artıyor. Menajer Sam Allardyce başta olmak üzere Merseyside ekibinin çok umutlu olduğu Cenk konusunda planlar sadece saha içini kapsamıyor.

Everton, milli futbolcuyu adeta bir reklam yüzü gibi görüyor. 26 yaşındaki forveti bir yıldız gibi parlatmayı hedefleyen İngiliz ekibi özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde de ilerlemek istiyor.

Türkiye'de Liverpool'un kurduğu hakimiyeti iyi bilen Everton'ın benzer bir yapılanmayı istediği ve bu sebeple de Cenk Tosun'u çok büyük bir avantaj olarak gördüğü kaydedildi. Cenk'in potansiyelini gören Maviler, gelecek yıllarda da transfer konusunda iyi bir bonservis kazanmak istiyor. Yaşından dolayı Cenk'ten umutlu olan Everton, reklam çalışmalarına da hızlı başladı.

İngiliz kulübünün göğüs sponsoru SportPesa için ilk çekimler yapıldı ve yayınlandı. Bunun yanında kulübün sponsorlarından Angry Bird'de de özel bir Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesaplarından Türkçe yayınlara başlayan Everton, yeni yıldızının golleri kadar saha dışı popülerliğini de kullanmak istiyor.





