Cenk Tosun'un yanında götürdüğü bidondan bakın ne çıktı
Milli Takımın ve Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, rekor transferinden sonra şimdi de İngiltere'ye giderken yanında götürdüğü "bidon"la gündemdehavalimanında Cenk Tosun'un yanında götürdüğü turşu bidonunda ne olduğunu herkes birbirie sordu. Bakın o bidonda ne vardı...
Net 22 milyon euro'luk rekor transfer ücreti ile Türkiye'ye veda eden tosun'un İngiltere'ye gidiş görüntüleri sosyal medyayı salladı. Eşi Ece Tosun ile, Atatürk Havalimanında görüntülenen yıldız futbolcunun yanında 6 valiz ve bir de işte tüm dikkatleri üzerine çeken bir bidon vardı.
Tosun çiftinin yanlarından bir an bile ayırmadıkları sarı kapaklı bidonun içinde ne olduğu ise çok konuşuldu. Herkes önce içinde turşu olduğunu düşündü.
Sosyal medya da paylaşım rekoru kıran bidonun içinde ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Tosun çifti, İngiltereye yanlarında bir bidon siyah zeytin ile gitti.
Cenk Tosun'un Türk yemeklerine olan düşkünlüğü daha önce de Türk Hava Yollarının anneler günü reklamına yansımıştı. Uçakla seyahat eden milli yıldızlara, anneleri en sevdikleri yemekleri hazırlayarak süpriz yapmıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:57
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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