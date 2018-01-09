Baba-oğul gibiler
Şenol Güneş, Antalya kampında Negredo ile özel ilgileniyor. Her fırsatta "birinci forvetim sensin" dediği İspanyol golcüye uyarılar yapıyor. Ceza sahası içinde daha hareketli olmasını, pas alışverişlerinde istasyon olmasını, hava toplarındaki üstünlüğünü daha fazla kullanması için rakiplerini daha fazla şaşırtmasını istiyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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