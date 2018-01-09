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    09 Ocak 2018, Salı
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    Baba-oğul gibiler

    Baba-oğul gibiler
    , kampında Negredo ile özel ilgileniyor. Her fırsatta "birinci forvetim sensin" dediği İspanyol golcüye uyarılar yapıyor. Ceza sahası içinde daha hareketli olmasını, pas alışverişlerinde istasyon olmasını, hava toplarındaki üstünlüğünü daha fazla kullanması için rakiplerini daha fazla şaşırtmasını istiyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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