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    09 Ocak 2018, Salı
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    maçı bugün saat 18.00’de

    Den Haag maçı bugün saat 18.00’de
    DEVRE arası çalışmalarını 'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah-beyazlılar bugün saat 18.00'de Hollanda Ligi'nde 7'inci sırada bulunan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Gloria Sports Arena'da oynayacak.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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