Everton bize, biz size!
Şenol Güneş, dün sabahki idmanda Fikret Orman’dan futbolcu ödemelerinin yapılmasını isterken; Başkan “Everton’dan Cenk’in parası gelir gelmez hesaba yatırılacak” sözü verdi
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş dün sabahki idman öncesinde 'ödemeler' konusunda mini bir toplantı gerçekleşti. Başkan Orman, sabah idmanına sürpriz bir ziyarette bulundu. İdmanı takip eden basın mensuplarının yanından hızlıca geçen ve direkt olarak moralsiz görünen hocanın yanına giden Orman, Şenol Güneş'in "Benim sizden tek isteğim ödemelerin zamanında yapılması. Bu konuda sıkıntı var, ne zaman çözülecek?" sorusuyla karşılaştı.
Güneş'in bu sorusu üzerine Başkan Orman da, "Everton'dan Cenk'in parası gelir gelmez, paralar hesaba yatırılacak. En kısa sürede bu sorun ortadan kalkacak" diyerek garanti verdi. Başkan Orman, Şenol Güneş ile yaptığı birkaç dakikalık görüşmenin ardından aynı hızla idman sahasından ayrıldı.
Güneş'in bu sorusu üzerine Başkan Orman da, "Everton'dan Cenk'in parası gelir gelmez, paralar hesaba yatırılacak. En kısa sürede bu sorun ortadan kalkacak" diyerek garanti verdi. Başkan Orman, Şenol Güneş ile yaptığı birkaç dakikalık görüşmenin ardından aynı hızla idman sahasından ayrıldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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