Hani verdiğin sözler?
Demba Ba’nın söylediği tarihte sahalara dönememesi sıkıntı yaratıyor
Kara Kartal'ın forvet adaylarından biri olan Demba Ba'nın durumu kafaları karıştırdı. Demba Ba geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a dönerken, Mart ayındaki UEFA Kupası son 16 turuna yetişme sözü vermiş; fakat Senegalli oyuncu ancak Nisan sonundaki Başakşehir maçına yetilebilmiş, onda da 12 dakika oynamıştı. Güneş'in istediği formu yakalayamayan Ba bir de ligin son maçından bir önceki maç olan G.Antep deplasmanında 12 dakika oynadı. 28 Mayıs'ta oynanan o maç, Ba'nın son karşılaşması oldu.
Takımı Shangai'da idmanlara çıkmayan ve kendi antrenörü ile çalışan Ba, bonservisi elinde ve maç başı ücretler karşılığında oynamaya hazır. Ama 7 aydır topa vurmayan Ba için siyah- beyazlılar gönül rahatlığıyla 'Tamam' demekte zorlanıyor.
Takımı Shangai'da idmanlara çıkmayan ve kendi antrenörü ile çalışan Ba, bonservisi elinde ve maç başı ücretler karşılığında oynamaya hazır. Ama 7 aydır topa vurmayan Ba için siyah- beyazlılar gönül rahatlığıyla 'Tamam' demekte zorlanıyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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