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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hani verdiğin sözler?

    Hani verdiğin sözler?

    ’nın söylediği tarihte sahalara dönememesi sıkıntı yaratıyor

    'ın forvet adaylarından biri olan 'nın durumu kafaları karıştırdı. Demba Ba geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a dönerken, Mart ayındaki UEFA Kupası son 16 turuna yetişme sözü vermiş; fakat Senegalli oyuncu ancak Nisan sonundaki Başakşehir maçına yetilebilmiş, onda da 12 dakika oynamıştı. Güneş'in istediği formu yakalayamayan Ba bir de ligin son maçından bir önceki maç olan G.Antep deplasmanında 12 dakika oynadı. 28 Mayıs'ta oynanan o maç, Ba'nın son karşılaşması oldu.

    Takımı Shangai'da idmanlara çıkmayan ve kendi antrenörü ile çalışan Ba, bonservisi elinde ve maç başı ücretler karşılığında oynamaya hazır. Ama 7 aydır topa vurmayan Ba için siyah- beyazlılar gönül rahatlığıyla 'Tamam' demekte zorlanıyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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