Boyko ve Aras için uyarı geldi
Beşiktaş'ta Antalya kampına götürülmeyen Boyko ve Aras için siyah-beyazlılara uyarı geldi. İki oyuncu yönetimin kendilerine takımdan ayrı yalnız başlarına çalışmaları konusunda tebligat yaptığı mesajını gönderirken; FIFPro'nun avukatları bu durumun hukuksuz olduğu ve bir an önce sonlandırılması gerektiği konusunda yönetime uyarı gönderdi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Boyko ve Aras için uyarı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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