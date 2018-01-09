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    09 Ocak 2018, Salı
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    Boyko ve Aras için uyarı geldi

    Boyko ve Aras için uyarı geldi
    'ta kampına götürülmeyen Boyko ve Aras için siyah-beyazlılara uyarı geldi. İki oyuncu yönetimin kendilerine takımdan ayrı yalnız başlarına çalışmaları konusunda tebligat yaptığı mesajını gönderirken; FIFPro'nun avukatları bu durumun hukuksuz olduğu ve bir an önce sonlandırılması gerektiği konusunda yönetime uyarı gönderdi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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