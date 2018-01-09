2 eksikli idman
Beşiktaş, dün çift idmanla hazırlıklarını sürdürürken, sabah antrenmanına Tosic ile Adriano katılmadı. Antrenman, güç ve kuvvet çalışması, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Orkan Çınar antrenmanın ardından serbest vuruş çalışması yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
2 eksikli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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